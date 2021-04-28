Известный американский актер Арнольд Шварценеггер раскритиковал последнюю церемонию вручения кинопремии «Оскар».
Запись интервью с ним была опубликована на YouTube-канале Jimmy Kimmel Live.
Читайте такжеОскар-2021: семья Чедвика Боузмана прокомментировала его поражениеШварценеггер признался, что сам смог посмотреть только треть церемонии, после чего выключил ее:
«Больше не мог смотреть это, потому что на сцене было так много талантов, но это было слишком скучно».
Ведущий спросил, как можно сделать мероприятие лучше и интереснее. На что Шварценеггер пошутил, что в следующий раз церемонию нужно провести его на Muscle Beach – площадке, на которой йоги, гимнасты и циркачи устраивают различные представления.
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