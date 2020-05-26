Шоумен Владимир Остапчук намекнул на помолвку с новой возлюбленной

Шоумен поделился видео, которым заинтриговал поклонников.

Украинский ведущий Владимир Остапчук с недавних пор перестал скрывать свою новую избранницу, нотариуса Кристину Горняк.

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Теперь пара активно делится с поклонниками любой информацией, которая может их интересовать. А теперь Остапчук серьезно заинтриговал поклонников новостью. В частности, в сторис своего Instagram шоумен намекнул, что сделал предложение любимой. Остапчук разместил короткий ролик, в котором Кристина предстает в красивом белоснежном платье. Владимир поет Марш Мендельсона и спрашивает у избранницы: "Что, правда? Да? А что ты сказала". В свою очередь Горняк демонстрирует на камеру кольцо.

На самом ли деле Владимир предложил Кристине стать его женой, или же это очередная шутка шоумена, пока не ясно. Кроме того, поклонники подозревают, что лук Горняк – не более, чем образ для новой фотосессии.

Владимир Остапчук и Елена Войченко официально развелись в марте. Экс-супруги были вместе 12 лет. У них есть двое детей – двухлетний сын Эван и семилетняя дочь Эмилия.

В феврале этого года начали ходить слухи, что Остапчук закрутил роман с нотариусом по имени Кристина Горняк и познакомились они еще в 2019 году на свадьбе подруги Кристины, где Остапчук был ведущим.

Наконец, на днях Владимир решил, что больше нет смысла скрывать отношения и официально рассказал, что его новой девушкой является Кристина Горняк.

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