"Все ж знают, что победит группа Little Big": известный украинский телеведущий угодил в скандал из-за Евровидения

Остапчук во время своего выступления посоветовал зрителям не покупать билеты на Евровидение, поскольку "все ж знают, что победит Little Big".

Ведущий Владимир Остапчук угодил в скандал из-за Евровидения. Украинский телеведущий заявил, что победу на конкурсе, наверняка, одержит российская группа Little Big.

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4 марта Владимира пригласили разогревать публику перед концертом группы KAZKA, который состоялся во Дворце Спорта. Во время своего выступления Остапчук отпускал шутки, некоторые из которых вызывали недоумение у зрителей. Так, Владимир, во время своего выступления посоветовал зрителям не покупать билеты на Евровидение, поскольку "все ж знают, что победит Little Big".

"Все ж знают, что победит группа Little Big, правильно? Ну как бы, никто не сомневается даже", - заявил Остапчук.

Эта фраза вызвала недоумение у присутствующей на концерте публики, и по залу вместо аплодисментов прокатился недовольный ропот.

Видео момента сам Остапчук опубликовал в своих stories в Instagram.

Как сообщал УНИАН, на Евровидении 2020 Россию представит фриковая группа Little Big. От Украины на конкурс поедет группа Go-A.

Украинская певица Jerry Heil также предсказала России победу на Евровидении-2020 и спровоцировала скандал.