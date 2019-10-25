Телеведущий Владимир Остапчук подтвердил новость о разводе с женой

Свадьба пары состоялась 12 лет назад. С тех пор у них родилось двое детей - дочь Эмилия и сын Эван-Александр.

Телеведущий Владимир Остапчук и его супруга Елена Войченко подтвердили новость о разводе.

Об этом пишет viva.ua.

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«В сети появилась информация о нашем разводе. Да, это правда. Жизнь непредсказуема и так случается. Искренне сказать, мы не хотим выносить наши личные взаимоотношения на всеобщее обозрение. Мы особенно трепетно оберегаем наше личное пространство, ведь у нас двое замечательных детей. Между нами годы крепких отношений и дружбы, поддержки и партнерства, совместных путешествий, жизнь на две страны, что далеко не легко, и многое другое. Время, которое мы провели вместе мы вспоминаем с благодарностью, а в будущее смотрим по-новому. Пока это все, что мы хотим сказать, и просим с уважением относится к нашему решению и к этой ситуации»,

НАпомним, что ранее в СМИ появилась информация, что Владимир Остапчук подал на развод со своей супругой Еленой Войченко, с которой знаком с университета. Свадьба пары состоялась 12 лет назад. С тех пор у них родилось двое детей - дочь Эмилия и сын Эван-Александр.