Роскошный подарок Полтавская получила на 8 марта.

22-летняя украинская журналистка Екатерина Полтавская показала, что ей на 8 марта подарил возлюбленный, шоумен Владимир Остапчук. Он преподнес девушке огромный букет розовых тюльпанов, а также подарил кольцо от всемирно известного бренда Cartier.

Такой сюрприз он ей приподнес с самого утра, когда делал для любимой завтрак в постель. Стоит отметить, что подаренное кольцо от Cartier стоит более 78 тысяч гривень. Оно сделано из золото и усыпано несколькими драгоценными камушками.

Стоит отметить, что недавно Остапчук намекнул на женитьбу с молодой возлюбленной. Недавно он опубликовал сториз с датой 22.02.2023, сопроводив ее эмодзи в виде сердца и надписью "Наконец-то". Складывается впечатление, что ведущий очень хочет навсегда запомнить этот день. К слову, такая же сториз появилась и в профиле Полтавской.

Видео дня

Напомним, ранее друг шоумена Остапчука рассказал о его 22-летней избраннице. По его словам, они прекрасная пара. Однако официальных подтверждений об отношениях еще не было ни от Владимира, ни от Екатерины.

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