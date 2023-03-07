По словам Скачкова, Остапчук и Полтавская очень милые.

Украинский шоумен Владимир Остапчук после развода с нотариусом Кристиной Горняк практически сразу закрутил роман с молоденькой журналисткой Екатериной Полтавской. И хоть официально они не объявили о своих отношениях, в соцсетях пары можно заметить одинаковые фотографии и намеки на бурный роман.

Друг Остапчука - блогер Кирилл Скачков - рассказал в программе "ЖВЛ", что ему не просто было развестись с Кристиной, ведь они были женаты и имели планы на совместное будущее. По словам Скачкова, Остапчуку сложно было проходить этот период.

Однако новая избранница шоумена, продолжил Кирилл, тоже хорошая девушка:

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"Я знаком с новой избранницей. Они всегда милые. Я рад за Вову, как за своего друга. Я рад за его избранницу, как за свою подругу, и желаю им счастья. У Вовы хороший вкус".

Личная жизнь Владимира Остапчука

Владимир Остапчук был женат на Елене Войченко. В браке у них родилось двое детей. Однако несколько лет назад они обьявили о разводе. Он был достаточно скандальным, ведь Елена обвиняла мужа в изменах с Кристиной Горняк, на которой он почти сразу после развода женился. Также женщина, как говорил шоумен, запрещала ему видеться с детьми.

Горняк в свою очередь убеждала, что никогда не была любовницей Остапчука. Они сошлись после того, как он ушел от первой жены. Их брак просуществовал недолго. Друзья пары говорили, что трещина в их отношениях пошла после того, как Владимир во время войны уехал за границу навестить своих детей.

Совсем недавно стало известно, что они развелись. Ни Горняк, ни Остапчук никак не комментируют свой развод.

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