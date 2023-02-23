Его девушка тоже сделала несколько намеков.

Ведущий Владимир Остапчук намекнул на свадьбу со своей 22-летней избранницей. Артист и Екатерина Полтавская не дают комментариев о своих отношениях, однако регулярно публикуют Stories, которые указывают на их связь.

В этот раз Остапчук и Полтавская сделали так же. Вчера, 22 февраля, ведущий опубликовал странное фото. На нем показан киевский паспортный центр. Это фото он сопроводил надписью "Finally" (наконец-то).

Также Остапчук указал дату - 22.02.2023, сопроводив ее эмодзи в виде сердца. Складывается впечатление, что ведущий очень хочет навсегда запомнить этот день.

Видео дня

Полтавская тоже сделала несколько намеков. Она опубликовала фото уже внутри паспортного центра. Девушка, как и Остапчук, написала дату и добавила "сердечко". А вскоре Полтавская дала еще более "жирный" намек.

"Всем спасибо", - написала она, будто бы благодаря за поздравления со свадьбой.

Возможно, пара действительно узаконила свои отношения. Однако также может быть, что они попросту подыграли фанатам, которые пристально следят за их отношениями и ждут новых подробностей.

Напомним, ранее 22-летняя девушка Остапчука похвасталась щедрым подарком на День влюбленных.

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