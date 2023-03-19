По его словам, он продолжает общаться с 14-летним наследником.

Еще недавно украинский шоумен Андрей Джеджула заявил, что не общается с 14-летним сыном из-за разных политических взглядов. Он говорил, что его наследник живет с мамой Сантой Димопулос за границей и не понимает, что происходит в его родной Украине.

Эта новость сразу же разлетелась по сети, после чего Джеджула поспешил оправдаться. Он заявил, что его сын - настоящий патриот, поэтому они общаются.

"С сыном я общаюсь. С ним все хорошо. И уж точно нет никаких споров по политическим темам. Он настоящий патриот, как и его отец. С сыном мы с этой ситуации просто поржали", – сказал Джеджула в Instagram.

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Отметим, Санта Димопулос в начале полномасштабного вторжения уехала за границу с сыном Даниэлем, которого родила в браке с Джеджулой. Сам шоумен говорил, что разрешения на выезд ребенка у него никто не спрашивал.

Кто такой Андрей Джеджула

Джеджула - украинский шоумен и телеведущий. Он был ведущим программ "Сніданок з 1+1", "Кто стоит большего?", "Богиня шопинга" и других.

Также известно, что он снимался в кино. В частности, в 2013 году Андрей получил главную роль в фильме "Потерянный город". В 2016 году он сыграл Марата в украинско-литовской комедии "Ночь святого Валентина". В 2020 году в кинотеатрах состоялась премьера комедии "Гола правда" с Андреем Джеджулой в главной роли.

Напомним, ранее Джеджула обвинил бывшую жену во лжи и пожаловался на запрет общения с ребенком.

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