Звезда Голливуда показался со своей возлюбленной на светском мероприятии.

Известный американский актер, звезда фильмов "Плохие парни", "Я - Сэм", "Таинственная река" Шон Пенн больше не одинок. Знаменитость закрутил новый роман и показался на публике со своей избранницей.

Оказалось, что новой возлюбленной звезды Голливуда стала актриса из Молдовы Валерия Ников на 34 года моложе. Парочка впервые вместе посетила светское мероприятие, чем официально подтвердила свой роман. В частности, влюбленных заметили на Международном кинофестивале в Марракеше. Папарацци сделали несколько кадров парочки и опубликовали их кадры в сети.

На важном событии 64-летний Пенн появился в классическом костюме темно-синего цвета и белой рубашке, а также к своему образу он добавил галстук. А вот 30-летняя Ников показалась в изысканном черном платье свободного кроя с открытым декольте.

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Звезды кино своим появлением на кинофестивале в одной компании подтвердили слухи об отношениях, которые ходили уже несколько месяцев. На красной дорожке они не стеснялись демонстрировать своих чувств друг к другу и позировали на камеры фотографов в объятиях. Однако официальных комментариев относительно своего романа ни Шон, ни Валерия пока не давали.

Напомним, ранее о возможном романе звезд заговорили еще в сентябре этого года. Тогда Шона Пенна застукали за страстными поцелуями с Валерией Ников. Парочка держалась за руки, прогуливаясь по улицам Мадрида, Испания. Правда, тогда знаменитость не подтверждал отношения с актрисой, а сделал это только сейчас.

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