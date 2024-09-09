Они выглядят счастливыми.

Голливудского актера и режиссера Шона Пенна подозревают в романе с актрисой из Молдовы, которая младше его почти на 40 лет. Ее зовут Валерия Никова.

Как сообщает Page Six, разговоры о связи пары возникли после того, как их увидели на прогулке по улицам Мадрида, Испания. Шон Пенн был одет в темные брюки, рубашку и куртку, а его спутница выбрала деловой костюм с блузкой.

На прогулке они выглядели достаточно мило, общаясь и держась за руки. Кульминацией вечера стал страстный поцелуй между Пенном и Никовой, который папарацци успели запечатлеть.

О молодой даме известно немного: она родом из Молдовы и занимается карьерой актрисы. Валерия Никова уже снялась в нескольких небольших проектах. Сколько ей на самом деле лет не раскрывается, однако на одном из сайтов есть информация, что она родилась в 1998 году.

Интересно, что Шон Пенн известен своей насыщенной личной жизнью, включающей как долгосрочные, так и мимолетные романы. На его счету три официальных брака: с певицей Мадонной и актрисами Робин Райт и Лейлой Джордж.

Напомним, Екатерина Кухар после развода со Стояновым закрутила новый роман.

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