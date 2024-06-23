Он говорит, что его поразило единство людей во время войны.

Известный американский актер и кинорежиссер Шон Пенн заявил, что визиты в Украину во время войны помогли ему научиться принимать американцев с разными политическими взглядами.

В интервью The Irish Times актер, который активно поддерживает украинцев в этой войне, напомнил, что люди в Украине также имеют политические разногласия, однако он был поражен несокрушимым единством народа перед лицом трагедии.

"Это как дышать другим воздухом. У меня действительно было ощущение того, чего мне не хватало здесь [в Соединенных Штатах Америки]. То, что мы делаем, действительно ненормально", - добавил Пенн. Видео дня

Как Шон Пенн поддерживает Украину

Американский актер является соучредителем благотворительной организации "CORE Response", которая оказывала помощь украинским беженцам и переселенцам. Он награжден украинским орденом "За заслуги".

В ноябре 2022 года он прибыл в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и отдал ему свой "Оскар". "Когда вы выиграете, привезите его обратно в Малибу", - сказал он тогда.

В феврале этого года актер представил на Берлинском кинофестивале документальный фильм "Superpower", который рассказывает о войне в Украине.

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