На днях в российских СМИ прокатилась новость о том, что вокалист группы "Ленинград" приехал на оккупированную территорию Луганской области.

Главное лицо российского бескультурья и одновременно облик его интеллигенции образца конца 1990-х Сергей Шнуров, казалось бы, доносил правду о реалиях жизни в РФ. Но все изменилось после его заинтересованности политикой. А на днях звезда и вовсе угодил в новый скандал.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, после того, как артист бросил пить, трезвая жизнь утащила его в новую пучину - политическую. Вмиг Шнуров стал воплощением всего того, что он презирал и высмеивал в своих песнях на протяжении долгой музыкальной карьеры.

Став ведущим популярной программы на "Первом канале" росТВ, знаменитость забыл о бранных словах и сменил никогда любимые рваные кеды на лакированные туфли. С тех пор переобуваться на лету стало любимым делом музыканта.

Так, в 2017-м году во время интервью Юрию Дудю он ответил на вопрос "Что бы ты сказал Путину, оказавшись перед ним". Шнуров сказал: "Хватит". Но через несколько лет он таки предстает перед президентом РФ, но уже не как музыкант, а как генпродюсер прокремлевского канала. И он спросил: "Почему русские хакеры в этот раз не помогли избраться Трампу?". Дальше - больше: Шнуров стал очередным рупором Кремля, смешивая с грязью своих некогда лучших друзей и прославляя Путина на каждом шагу.

На днях в российских СМИ прокатилась новость о том, что вокалист группы "Ленинград" приехал на оккупированную территорию Луганской области в компании с Евгением Пригожиным, финансирующим деятельность ЧВК "Вагнер". Позже он заявил, что фото с ним в так называемой "ЛНР" - фотошоп, а сам он отдыхает в Турции. Однако в это поверили не все.

"Учуяв перспективу оказаться в компании полных маргиналов типа Пореченкова и Охлобыстина по старой-доброй традиции Шнур в очередной раз вполне мог быстренько переобуться", - подытожили журналисты.

Ранее легендарный музыкант Сергей Шнуров "наехал" на своего приятеля - известнейшего журналиста Александра Невзорова. А ведь последний называл "Шнура" своим другом и снимался в его клипах.

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