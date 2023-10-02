По словам Беспалова, Тринчер пытается продвигать агрессивный секс.

Обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов высказался относительно нового клипа певицы Ани Тринчер "Очі". Он сказал, что картинка снята профессионально, артистка хорошо двигается в кадре, но есть нюанс, который ему не понравился.

Он сказал, что ему не нравится излишняя сексуальность, которую пытается демонстрировать певица. По его словам, это ни к чемк хорошему н еприведет.

"Аня, хочу обратиться к тебе. Ты сейчас пытаешься продавать агрессивный секс. Конечно, на это направление всегда будет спрос. Но это слишком резкий переход. Ты себя еще ищешь, и, возможно, в будущем найдешь, будет твой авторский почерк, будешь отличаться от других. Но сейчас ты пытаешься "насадить" это своему зрителю, но это не воспринимается до конца", - сказал Беспалов.

Он добавил, что при просмотре клипа у него было ощущение, будто он дубайский шейх, заказавший дешевое шоу на свой день рождения.

"Я не хочу тебя обидеть, просто хочу подсказать, что, возможно, нужно уменьшить количество секса, не делать акцент на своей внешности, а заглянуть внутрь себя и выдать более качественный и искренний продукт. Я считаю, что такая резкая трансформация Тринчер неэффективна", - подытожил блогер.

Клип Тринчер на песню "Очі" - видео

Напомним, ранее блогер объяснил, почему Тринчер скрывает развод с мужем.

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