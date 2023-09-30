По его словам, певица может потерять рекламные интеграции из-за личных проблем.

Обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов высказался относительно развода певицы Ани Тринчер и блогера Александра Волошина. Он считает, что пара молчит о расставании, так как это репутационные риски.

Беспалов считает, что Тринчер - рекламное лицо, а после того как наружу всплывут ее личные проблемы, от ее услуг могут отказаться рекламодатели.

"Она – представительница молодой сцены, поэтому к ней повышенное внимание, как и со стороны СМИ, так и поклонников. Команда певицы создала рабочий механизм, пользующийся безумным спросом. Тринчер – прежде всего рекламное лицо. Не думаю, что великие бренды захотят активно работать с Аней в период турбулентности личных проблем артистки", - написал Беспалов в колонке для "Обозревателя".

Видео дня

Блогер убежден, что после того, как певица раскроет всю правду об отношениях с Волошиным, она может все потерять.

"Переспективы не очень, по-моему", - подытожил Богдан.

Развод Тринчер и Волошина - что известно

Недавно Беспалов сообщил, что супруги развелись еще до первой годовщины свадьбы. По его словам, они уже давно вместе не живут.

Однако ни Аня, ни Александр эту информацию не подтвердили. Волошин говорит, что у них сейчас кризисный период в отношениях, однако они до сих пор остаются вместе.

Кроме того, звучало мнение, что причиной развода может быть измена со стороны Волошина. Сам блогер отметил, что не предавал супругу. А Тринчер добавила, что если бы узнала об измене, то сразу же бы рассталась с мужем.

Вас также могут заинтересовать новости: