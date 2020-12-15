Шерон находится на самоизоляции.

Супруга известного музыканта Оззи Осборна, Шерон, заразилась коронавирусом.

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В своем Instagram Шерон написала, что сдала тест на коронавирус и он оказался положительным. Ранее ее госпитализировали, но сейчас она уже дома. Также супруга музыканта рассказала, что сейчас проходит лечение. По ее словам, она находится на самоизоляции.

Кроме того, ранее Оззи сообщал, что болеет болезнью Паркинсона. Таким образом он находится в зоне риска. Если он заразится коронавирусом, то это может быть с тяжелыми последствиями.

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Автор: УНИАН