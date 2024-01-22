Американский актер и звезда известного сериала "Беверли-Хиллз 90210" Дэвид Гейл ушел из жизни. Причины смерти мужчины пока не разглашают. Об этом сообщает издание The New York Times.

Коллеги и друзья актера выразили свои соболезнования родным и вспомнили, каким он был.

"Дэвид был хорошим человеком, из тех, с кем я хотел бы чаще общаться. Он был полон жизни и невероятных историй. Я благодарен судьбе, что знал его. Я так расстроен этой потерей, потерей для всего мира. Он был подарком для всех нас", - написал его друг.

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Память Гейла почтила и его коллега Шери.

"Мы так любили Дэвида. Он был одним из лучших парней. Посылаю любовь ему и его семье. Мое сердце разбито. Он был самым верным другом, который поддерживал меня. Я уже скучаю", - отметила женщина.

Сестра Дэвида прокомментировала болезненную потерю так:

"В моей жизни не было ни одного дня, когда бы ты не был со мной рядом. Ты был всегда моим напарником, моим лучшим другом, готовым столкнуться с чем угодно и кем угодно вместе со мной. Я буду крепко держать тебя каждый день в своем сердце. Ты замечательный, любящий, удивительный человек, по которому я буду скучать каждую секунду навсегда".

Что известно о Дэвиде Гейле

Дэвид Гейл стал известен благодаря роли Стюарта в сериале "Беверли-Хиллз 90210". Там он сыграл жениха главной героини Бренды Уолш, которую воплотила на экране актриса Шеннен Доэрти.

Также актер запомнился ролями в таких кинокартинах, как "Скорая помощь", "Робин Гуд", "Саванна", "Порт Чарльз" и других.

Напомним, в 2019 году умер еще один актер сериала "Беверли-Хиллз" Люк Перри. Его экстренно госпитализировали с инсультом. Когда медики прибыли на вызов, 52-летний актер еще был в сознании и разговаривал, однако потом ему стало хуже. В больнице Лос-Анджелеса Люка ввели в состояние искусственной комы, из которой он уже не вернулся.

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