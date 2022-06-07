Именитый украинский кулинар Евгений Клопотенко впервые с 24 февраля вернулся в свою квартиру в Киеве. Шеф-повар показал "новую жизнь", которая завелась у него дома за месяцы отсутствия. Кадрами он поделился в Instagram-блоге.
"Приехал в Киев. Сейчас будут важные новости моего дома. В прошлый раз забыл чай выбросить. Посмотрите, какая идеальная плесень. Как можно ее не любить", - сказал в Instagram-stories Евгений Клопотенко.
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Также он сказал, что еще не успел убрать елку после Нового года, поэтому она будет стоять "до победы".
Напомним, ранее Клопотенко рассказал, чем его поразили ВСУ.