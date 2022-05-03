Шеф-повар вспомнил события прошлого года.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко признался, что еще летом 2021 года украинские военные поразили его своим профессионализмом и мастерством. Тогда он был свидетелем военных тренировок. Воспоминаниями кулинар поделился в Instagram.

"12 дней, все только по стандартам НАТО, оборона, контратаки, водные преграды, рейды, бои в урбанизированной местности. В сумме несколько тысяч военных от нас и Великобритании, Америки, Литвы и Швеции. И вот я там стою на поле, варю борщ, подглядываю за соревнованиями одним глазом, вижу, как работают наши, и вылавливаю из кастрюли свою отвисшую челюсть. ВСУ действовали так, что не только я, но и все страны-партнеры этих учений были в шоке. Я вам это как свидетель говорю. Сильно, красиво, технически", - восхитился Клопотенко.

"Поэтому, котики, Украина в руках очень сильных специалистов. Верим в ВСУ", - резюмировал шеф-повар.

Напомним, Евгений Клопотенко во Львове сварил 320 литров борща для волонтеров и убегающих от войны людей.

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