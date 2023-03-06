Украинская актриса Ксения Мишина поделилась с поклонниками новыми фотографиями, на которых позировала в черных лосинах и топе с длинным рукавом.
В момент съемки она сидела на стуле и соблазнительно изгибалась. Можно заметить и стальной пресс актрисы. Дополнила она образ распущеными волнистыми локонами и ярким макияжем.
"Каждый день - это и есть тот один день, тот один момент, в котором есть вы. Наслаждайтесь", - подписала фото Мишина.
Как отреагировали ее поклонники
- "Секси"
- "Какая красотка"
- "Хорошенькая такая"
- "Как всегда волшебная"
- "Класс. Вот это животик"
- "Супер, очень элегантно"
- "Невероятно красивая и сексуальная"
Чем известна Ксения Мишина
Ксения Мишина - украинская актриса театра и кино. Первой весомой работой актрисы стала роль Камиллы в мелодраме "Искушение", а настоящее профессиональное признание она получила в 2019 году, сыграв роль главной антагонистки, жестокой помещицы Лидии Шефер в телесериале "Крепостная".
Среди других работ Мишиной фильмы и сериалы "Дом на холодном ключе", "За витриной", "Клятва врача", "Женские секреты", "Ты только мой" и так далее.
Также она участвовала в "Танцах со звездами" и была главной героиней первого сезона реалити "Холостячка".
Напомним, ранее Ксения Мишина показала грудь без белья и свела фанатов с ума.