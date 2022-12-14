Николай Басков прославился не только творчеством, но и загадочной личной жизнью, а также реакцией на войну в Украине.

Николай Басков - известный российский артист, который интересен публике не только творчеством, но и насыщенной личной жизнью. Долгие годы некоторые поклонники говорят о том, что Басков скрывает свою нетрадиционную сексуальную ориентацию. Так ли это? Чем сейчас живет некогда самый популярный российский музыкант, а также что он говорит о войне в Украине - читайте в материале.

Детство и юность Баскова

Он родился 15 октября 1976 в Балашихе. Папа - военный, мама - учитель математики. В 5 лет будущего артиста отдали в музыкальную школу, так как заметили у него склонности к вокалу. С 2-го по 7-й класс Николай учился в Новосибирске, где начал выступать в детском театре, и потихоньку привыкал к сцене. Позднее Коля решил получить более серьезное музыкальное образование и поступил в "Гнесинку".

Вокальная карьера Баскова

Реализовывать себя как серьезный вокалист Николай начал с 1999 года, когда получил премию "Grandе Voce" в Испании. С тех пор он стал чаще выступать на громких мероприятиях, сниматься в клипах и достигать других певческих вершин.

Видео дня

В 2002 году Басков появился на "Песне года", после чего вышли культовые композиции "Шарманка" и "Силы небесные". В 2009 году он получил звание Народного артиста России.

Свою творческую деятельность Николай продолжает до сих пор, выпуская время от времени новые песни и клипы.

Личная жизнь Николая Баскова

В официальном браке завидный красавчик был лишь один раз - с 2001 по 2008 год. Его супругой была Светлана Шпигель. Также у него были публичные отношения с балериной Анастасией Волочковой и телеведущей Оксаной Федоровой.

Бытует мнение, что это все для прикрытия, ведь на самом деле Басков - гомосексуалист. Это подтверждают многие российские коллеги, приближенные к исполнителю. Например, вот что прессе рассказал экс-участник реалити-шоу "Дом-2" Рустам Солнцев:

"Долгие годы (Басков, - ред) жил с человеком по фамилии Манучаров. Вот об этом я знаю точно. Остальные, с кем он общался, не заслуживают внимания, разные массажисты и не только. Об этом весь шоу-бизнес знает. Они не скрывали. Девушки, женщины его, Лопырева, Волочкова, Федорова - это было прикрытие".

Сам Басков даже намекал на отношения с Манучаровым, сняв его в своем клипе и показав там настоящую сцену ревности. Однако официально артист не подтвердил слухи о своей ориентации.

Что Басков говорит о войне в Украине

После 24 февраля артист ничего не говорил о кровожадной войне, развязанной его страной на территории Украины. Однако в его биографии есть один случай, который красочно демонстрирует реальную позицию исполнителя.

Так, летом этого года во время отдыха в Турции к нему подошла фанатка со словами: "Коля, здравствуйте. Я из Украины, Россия сейчас бомбит Украину каждый день, а вы здесь веселитесь. Как вам – нормально веселиться?".

Он сказал: "Я отдыхаю, а не веселюсь", на что та ответила: "Хорошо, я поняла. Слава Украине!".

Напомним, Басков впервые высказался об изводившей его болезни.

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