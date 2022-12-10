Артист заверил, что уже идет на поправку.

Здоровье путиниста Николая Баскова заметно пошатнулось. Он выступил на премии "Золотой граммофон" и впервые рассказал о своей проблеме.

Всегда радостный и танцующий Басков в этот раз стоял на сцене, как вкопаный. Певец даже не спустился к зрителям, чтобы собрать букеты.

Со сцены он подтвердил, что перенес операцию на связках ног. По его словам, он порвал сухожилье, но уже идет на поправку. Это первый комментарий Баскова относительно его болезни.

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В этому году ему вручили уже юбилейный - 20-ый "Граммофон", с которым артист радостно позировал перед журналистами. За кулисами его снова спросили о здоровье, на что исполнитель ответил: "Уже нормально".

Кстати, артист выбрал для церемонии блестящий золотистый пиджак. При этом он исполнил свой хит "Лучший день".

Болезнь Баскова - что известно

Фанаты и журналисты начали замечать, что "натуральный блондин" России сильно набрал вес. У артиста изрядно округлилось лицо и появился живот.

Кроме того, во время съемок новогоднего концерта его и вовсе вели под руки. В СМИ стали говорить о серьезных проблемах со здоровьем артиста. Появилась инормация, что ему сделали операцию на ногах.

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