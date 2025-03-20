Юморист не объявлял о своей военной службе публично.

Украинский комик и участник юмористической команды "Горобчик", которая победила в проекте "Лига смеха", Сергей Вавилов стал на защиту страны с оружием в руках. Мужчина пополнил ряды ВСУ, но не объявлял об этом публично.

О мобилизации артиста стало известно со слов ведущего и комика Василия Байдака во время его интервью для YouTube-канала "СучЦукрМуз". Говоря о членах команды "Горобчик" и как сейчас складывается их жизнь он отметил, что Вавилов теперь военный. Он выразил свое уважение к коллеге, но какие задачи и на каком направлении выполняет юморист - он не раскрыл.

"Сергей Вавилов, аплодисменты ему, мобилизовался. Он мобилизован и сейчас служит", - поделился Байдак.

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Перед мобилизацией в украинскую армию Сергей пробовал свои силы в IT-сфере. В частности, в 2022 году он стал победителем программы IT Generation, благодаря чему получил грант на обучение по направлению Project Management IT.

Долгое время после победы в шоу "Лига смеха" Вавилов не выходил на связь даже в соцсетях. Последний раз он публиковал фото в своем Instagram еще в сентябре прошлого года, после чего исчез из инфопространства. Вероятно, причиной этому является его служба в рядах ВСУ.

В дополнение, Байдак также рассказал и о жизни других участников "Горобчика". Он отметил, что комик Александр Сердюк активно занимается волонтерством в Дрогобыче, Львовская область. Юморист Слава Кедр работает над группой Badstreet Boys, участником которой тоже является Василий, и волонтерит. А Евгений Журавлев работает в "Подпольном стендапе" и посвящает много времени своим родным.

Напомним, ранее о военной службе заговорил лидер группы "Пиккардийская Терция". Андрей Капраль ответил, готов ли пополнить ряды ВСУ. 50-летний исполнитель хита "Гей, пливе кача" объяснил, почему до сих пор не стал на защиту страны.

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