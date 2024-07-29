Волонтер открыто говорит с дочерьми о войне.

Ранее известный украинский телеведущий, а сейчас волонтер и общественный деятель Сергей Притула впервые за долгое время показал сразу двух подросших дочерей. Основатель благотворительного фонда поделился, как говорит с девочками о войне и что рассказывает об украинских героях.

В своем Instagram Притула опубликовал милый ролик с 7-летней Соломией и 3-летней Стефанией. На видео звездный папа общается с девочками и обнимается с ними.

В подписи под кадрами волонтер поделился собственными методами воспитания детей во время полномасштабного вторжения. В частности, Сергей без приукрашивания рассказывает дочерям о реалиях. Он объясняет им, какие преступления совершает Россия на территории Украины и говорит с ними о защитниках.

Более того, общественный деятель ездит с девочками на кладбище, где похоронены украинские герои, среди которых немало знакомых Притулы. По его мнению, так дети лучше будут понимать ценность своей жизни и не будут забывать о военных.

"Моей дочери вчера исполнилось 7 лет. Утром она проснулась только от поцелуев мамы, потому что папа поехал в Умань попрощаться с другом, которого убила Россия. Гибель Саши Цебрия - это потеря национального масштаба. Накануне Дня рождения мы с Соломией, прихватив Стефанию, заехали проведать Да Винчи, Джуса и Пашу на Аскольдову могилу. Мне важно, чтобы мои дети знали и осознавали, благодаря кому у них есть детство. Благодаря кому они живы", - написал волонтер.

Сергей говорит, что именно дочери помогают восстановить его психологическое состояние. А также он добавил, что постоянно подчеркивает дочерям важность уважения украинских воинов, и отмечает, что РФ - это страна-агрессор, которая уничтожает Украину.

"Я хочу, чтобы все наши дети выросли с осознанием нескольких простых вещей: Россия - это гной, а ее народ - это убийцы; человека в форме нужно всегда поблагодарить за службу и за защиту. Пишу эти строки, когда Соля рисует очередной рисунок, который рандомно попадет с доставкой помощи какому-то подразделению. Попутно благодарю своих детей за то, что своими объятиями вытаскивают меня из дикого психологического провала", - отметил знаменитость.

Напомним, ранее Сергей Притула высказался о Руслане Ханумаке, который сбежал за границу во время войны. Волонтер раскритиковал артиста.

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