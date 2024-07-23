Волонтер раскритиковал артиста.

Известный украинский волонтер, общественный деятель Сергей Притула прокомментировал выезд актера и юмориста Руслана Ханумака за границу. Знаменитость считает, что своим поступком он негативно повлиял на репутацию всех известных украинцев.

Как известно, Ханумак заверял, что пересек границу во время полномасштабного вторжения, потому что у него якобы есть отсрочка из-за астмы. Однако потом комик удалил свой пост. Украинские журналисты выяснили, что актер покинул родину еще за два месяца до того, как публично объявил об этом.

Притула отметил, что своим поступком Ханумак бросил тень на всех знаменитостей, потому что общество начинает думать, что все публичные лица выезжают за пределы Украины, чтобы сбежать.

"Он выехал, всем ручкой помахал и сказал: "Пусть я буду уклонистом или предателем, но буду со своим ребенком". Когда ты публично узнаваемый человек, и ты обществу, которое страдает во время войны, и миллионы людей не могут увидеть своих детей, говоришь: "А я могу, я уехал". И тут возникает вопрос, а как ты уехал?" - сказал Сергей.

Волонтер добавил, что на самом деле проблема не в том, что юморист выехал за границу, а в том, каким образом ему это удалось. Общественный деятель считает, что те, кто "выпустил" Руслана должны понести ответственность.

"В украинском обществе невероятно высокий запрос на справедливость. Однако украинская власть, транслируя этот запрос снаружи, не занимается этим чувством справедливости внутри украинского общества. Наверное, мы никогда не узнаем, каким образом Руслан Ханумак выехал из Украины. Если начать разматывать, то эта ниточка к какому-то клубочку доведет. Кто пропустил? На каких основаниях? Это очень печально", - указал Притула.

Напомним, ранее студия "Квартал 95" прокомментировала выезд Ханумака за границу.

Вас также могут заинтересовать новости: