Маленькая Стефания сегодня отмечает свой день рождения.

Известный украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула поздравил дочь Стефанию с днем рождения. Он поделился редким фото с девочкой.

Сегодня, 25 мая, Стефания отмечает свое 3-летие. Волонтер нечасто делится кадрами своей семьи в соцсетях, однако по случаю праздника решил показать заметную подросшую младшую дочь. На фотографии девочка мило позирует в розовом платье. Заметно, что кадр сделан в кондитерской. Стефания целует звездного папу на фоне шариков в форме сердца.

В подписи к снимку Притула поздравил дочь с особым праздником и назвал ее своим "психологом".

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"С Днем рождения, my mental health officer (специалистка по ментальному здоровью - УНИАН) Стефания!" - трогательно написал Сергей.

В комментариях под кадром подписчики общественного деятеля также поздравили девочку и оставили теплые слова:

"Поздравления! Пусть будет счастлива под мирным небом!"

"С днем рождения! Счастливого детства и мирного неба!"

"С днем рождения красавицу! Здоровья, многая лета и безграничного счастья ей и всей семье"

Напомним, ранее Сергей Притула ответил, имеет ли бронь от мобилизации.

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