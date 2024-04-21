Общественный деятель объяснил, должны ли быть у сотрудников благотворительного фонда отсрочки.

Известный украинский телеведущий, основатель благотворительного фонда Сергей Притула признался, имеет ли бронь от мобилизации. Также общественный деятель поделился мыслями относительно отсрочек для работников благотворительного фонда.

Сергей Притулов рассказал, что не имеет бронирования от мобилизации. Причиной этому является то, что его благотворительный фонд не является структурой, которая бы подпадала под отсрочку. Волонтер получил повестку и уже успел пройти военно-врачебную комиссию. Сейчас он находится на учете в Шевченковском ТЦК города Киева. Несмотря на отсутствие отсрочки по сфере деятельности, Притула имеет другую - из-за наличия трех несовершеннолетних детей.

Также Сергей утверждает, что, как только сотрудники его фонда получают повестку, они сразу же идут в ТЦК. По его словам, на фронте сейчас находится 20 человек из организации.

Волонтер вспомнил ситуацию, когда мобилизовали руководителя военного направления благотворительного фонда. Притула считает, что из-за бумажной волокиты, некоторые военные подразделения потеряли коммуникацию с фондом. Теперь он обеспокоен тем, что организация может потерять еще больше людей. Причиной этому является то, что структура не имеет брони.

"Был мобилизован наш руководитель военного направления Роман Синицын. В результате государство получило очень классного аэроразведчика, но сотни подразделений потеряли коммуникационное звено с фондом. Для военных, пожалуй, этот переходный период был немножко напряженнее. Я очень переживаю, потому что для государства ты не несешь какой-то ценности, если за тебя где-то не попросили или ты не входишь в перечень определенных организаций", - рассказал Сергей.

Более того, общественный деятель поделился, что не знает, как договориться о бронировании для своих сотрудников. Однако, по его словам, он против того, чтобы благотворительные фонды стали такими, которые имеют отсрочку. Притула убежден, что таким образом уклонисты начнут массово присоединяться к волонтерским организациям:

За последние 3 месяца фонд предоставил войску определенного технического решения эквивалентно сумме около 4 миллиардов гривен. Все благодаря работе 6 человек. Если у меня этих ребят мобилизуют, то какое-то подразделение получит очень хороших специалистов. Я не знаю как можно допроситься. Что значит просить? Я говорил с министрами и все равно не могу забронировать людей, если они в штате фонда. Самое смешное то, что я первый человек, который против того, чтобы благотворительные организации внесли в перечень тех, где можно бронировать работников.

Напомним, ранее Сергей Притула рассказал, что прошел военную комиссию.

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