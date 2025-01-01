Сын волонтера и в прошлом ведущего родился в его первом браке.

В прошлом известный украинский ведущий, а сейчас волонтер и основатель одноименного благотворительного фонда Сергей Притула вышел на связь и показался со своим сыном. На новом видео, которое опубликовал общественный деятель, он продемонстрировал, как изменился 16-летний подросток.

В своем Instagram Притула решил поделиться семейным контентом по случаю важного праздника. Дмитрий - сын знаменитости - нечастый гость в соцсетях звездного отца, однако на этот раз произошло исключение. Парень вместе с папой записали праздничное видеообращение к поклонникам.

На фоне елки в праздничных свитерах с новогодним принтом они поздравили украинцев с праздником и пожелали победы, хороших новостей, денег и здоровья. Невозможно не заметить, что Дмитрий - копия своего отца, а по росту он, похоже, скоро даже будет выше его.

"Пусть 2025 год принесет в ваши семьи много хороших новостей! Чтобы все наши воины были со щитом! Чтобы было из чего донатить! Не ссорьтесь и любите друг друга! Пусть здоровье будет таким, чтобы вы забыли дорогу в аптеку! С Новым годом! Пусть принесет победу!" - сказали волонтер и его сын.

К слову, Притула воспитывает троих детей. Его единственный сын Дмитрий родился в первом браке экс-ведущего с женщиной Юлией. В 2015 году он женился на Екатерине Сопельник. У супругов родилось двое общих дочерей. Сейчас старшей Соломии уже семь лет, а младшей Стефании - три года.

Напомним, ранее Сергей Притула рассказал о ссорах с женой. Волонтер поделился, как часто видится с родными и из-за чего может поссориться с любимой.

Вас также могут заинтересовать новости: