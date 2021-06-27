Снежана рассказала, что она смогла простить измены.

Звездные супруги Снежаны и Сергея Бабкиных откровенно рассказали об изменах мужа - у него было более 100 женщин.

Жена артиста отметила, что это не были женщины-фанатки, знакомые или подруги. Певец обращался к проституткам. За секс тогда певец отдавал от 50 до 500 долларов в час. Об этом супруги рассказали в эфире "Светской жизни".

Читайте такжеСергей Бабкин посвятил своей жене трогательный стихПо словам Бабкина, он решил признаться в изменах жене, потому что чувствовал, что так сможет изменить ситуацию. Снежана рассказала, что она смогла простить измены.

"Мы жили в разных комнатах и это было очень ценное для меня время, которое перевернуло мою жизнь вверх тормашками... Все мужчины, которые встречались на моем пути, – они меня все бросали, предавали. И первый муж тоже предал, и второй. Я поняла, что если я уйду – будет третий, четвертый, пятый", – поделилась Бабкина.

Она призналась, что начала работать над собой и сосредоточилась только на себе. Сейчас, по словам Снежаны, она не устраивает травлю мужа за истории с изменами, зато они могут спокойно обсудить секс Сергея с проститутками.

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Автор: Ольга Робейко