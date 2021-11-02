Певица намекнула, что готова вместо цветов получать от поклонников носки.

Украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно обнаженной позировала для Vogue, рассказала, что делает с подаренными на концертах цветами.

Об этом она написала у себя в Instagram.

По ее словам, из-за постоянных переездов между городами не представляется возможным возить в автобусе все цветы, поэтому артисты забирают с собой в отель максимум пару букетов.

"Остальное мы стараемся всегда раздарить: официантам, которые обслуживают в заведении, персоналу в отеле, где останавливаемся, работникам концертной площадки…В общем, стараемся дать букетам вторую жизнь!", - сообщила артистка.

По ее словам, иногда она, оставаясь в пустом зале, собирает все цветы и фотографируется.

Читайте также"Муж нащупал": Надя Дорофеева поделилась подробностями операции на груди "Каждый раз сердце разрывается, потому что не можешь все это забрать домой. А дальше – следующий город, следующий концерт и следующая цветочная порция", - пишет звезда.

"Несмотря на их количество, цветы для меня всегда яркое впечатление. Но, честно – если бы вместо букетов зрители каждый раз дарили мне носки, я была бы очень счастлива, потому что они не пропадают", - призналась Дорофеева.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Автор: Виолетта Орлова