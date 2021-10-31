Певица снялась в нескольких образах.

Украинская певица Надя Дорофеева снялась в фотосессии для глянцевого журнала Vogue. В кадре звезда позировала в нескольких образах, на одном из фото - топлес.

"Для меня журнал Vogue как Грэмми в мире музыки! Всегда испытываю физическое удовольствие, когда перелистываю его страницы. Еще большее удовольствие – увидеть на этих страницах новую себя! Обожаю экспериментировать, хоть мне всегда это сложно даётся. Но, когда попадаю в руки профессионалов, отдаюсь полностью", - сказала Надя.

Для фотосессии звезда подобрала яркие "луки". На одном из фото она позировала в кожаных штанах-клеш и черном топе. Волосы Надя собрала в высокий пучок, выпустив несколько локонов.

На другом фото Дорофеева уже предстала в ярком блестящем мини-платье, которое идеально подчеркнула ее стройную фигуру. К слову, в интервью Vogue певица призналась, что комплексовала из-за своей худощавости и маленькой груди. Поэтому какой-то период носила только мешковатые вещи. Но сейчас она понимает, что прекрасна и не стоит скрывать свое тело.

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Напомним, ранее Надя Дорофеева поделилась подробностями операции на груди.

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Автор: Диана Могилевич