Телеведущая показала фото с отдыха.

Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram фотографию с отдыха в Турции.

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Звезда позировала в черном смежном купальнике на берегу моря. Дополнила она такой летний образ темными солнцезащитными очками. Отметим, что у Никитюк стройная подтянутая фигура, которую она периодически демонстрирует на своей страничке в социальной сети.

"Говорят, что йога и кардио избавляют от стрессов, боли и печали. Оно то так, но когда и это не помогает, собирайте подруг и просто летите прочь! Куда-то на море, в хороший отельчик... побольше купальников и хороших шмоток", - подписала фото Леся.

"Секси", "Ты прекрасная", "Шикарная", "Такая красотка", "Очень красивая", - засыпали телеведущую комплиментами в комментариях под снимком.

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Автор: Диана Могилевич