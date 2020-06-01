"Бомба, Анна!": Седокова показала пышные прелести на видео

Девушка надела обтягивающий черный топ с очень откровенным декольте, из которого ее грудь буквально "выскакивала".

Анна Седокова в обтягивающем наряде показала прелести своей фигуры.

Популярная украинская певица поделилась новым видео в Instagram. Звезда записала шуточный ролик, в котором попыталась отправиться позагорать на лужайке, но из-за погоды не смогла этого сделать.

Девушка надела обтягивающий черный топ с очень откровенным декольте, из которого ее грудь буквально "выскакивала".

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"Когда все пошло не по плану. Но на самом деле, я все ещё верю, что лету быть!, - написала под видео Анна.

Поддписчикам очень понравилось видео певицы.

"Бомба, Анна", "Так шикарно выглядишь для своих лет", - написали ей в комментариях.

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