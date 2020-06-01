"Бомба, Анна!": Седокова показала пышные прелести на видео
13:06, 01 июня 2020Звезды
59 0
Девушка надела обтягивающий черный топ с очень откровенным декольте, из которого ее грудь буквально "выскакивала".
Instagram Анна Седокова
Анна Седокова в обтягивающем наряде показала прелести своей фигуры.
Популярная украинская певица поделилась новым видео в Instagram. Звезда записала шуточный ролик, в котором попыталась отправиться позагорать на лужайке, но из-за погоды не смогла этого сделать.
Девушка надела обтягивающий черный топ с очень откровенным декольте, из которого ее грудь буквально "выскакивала".
Читайте также35-летняя Тина Кароль показала плоский животик в коротком топе (фото)
"Когда все пошло не по плану. Но на самом деле, я все ещё верю, что лету быть!, - написала под видео Анна.
Поддписчикам очень понравилось видео певицы.
"Бомба, Анна", "Так шикарно выглядишь для своих лет", - написали ей в комментариях.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter