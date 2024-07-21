Мужчина до сих пор в плохом свете отзывается о бывшей.

Украинский боксер и фитнес-тренер Вячеслав Узелков, который скандально развелся с Мариной Боржемской, снова резко высказался об экс-супруге.

В частности, мужчина опубликовал фото со своей мамой. Оказалось, что женщина на днях праздновала свой день рождения. Узелков поехал поздравить родного человека с 75-летием, но подчеркнул, что не общался с ней на протяжении 20-ти лет. Якобы причиной этому была Марина.

"У моей мамы день рождения. Ей 75 лет, из них 20 лет, когда был женат, я с ней не общался. Выводы делайте сами", - заявил боксер в своем Instagram.

Видео дня

Узелков отметил, что сейчас ему удалось восстановить отношения с мамой. Он также добавил, что не стоит заменять родного человека кем-то другим.

"После развода я с цветами опустил глаза, потому что боялся посмотреть на нее, пришел и попросил прощения. Сказал, что меня что-то омрачило. И она мне ответила: "Славочка, я не обижаюсь, ты же мой сыночек, которого я люблю". Никогда не забывайте о мамах и не заменяйте их другими семьями. Мама всегда вас ждет и всегда будет любить", - написал он.

К слову, Боржемская публичные обвинения бывшего не комментировала.

Напомним, Вячеслав Узелков и Марина Боржемская развелись в 2018 году после более 20 лет брака. У женщины было три выкидыша, однако позже все же у них родилось двое детей: сын Роберт и дочь Оливия. Известно, что Узелков не принимает участия в жизни наследников.

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