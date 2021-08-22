Гордон показал фото с женой / instagram.com/gordondmytro
Украинский телеведущий Дмитрий Гордон обнародовал в Instagram фотографию, на которой предстал вместе со своей супругой Алесей Бацман.
В кадре Дмитрий и Алеся мило улыбались и наклонили головы друг к другу. Такой снимок понравился поклонникам Гордона, поэтому за несколько минут они поставили почти 1500 лайков.
"Хорошего воскресенья", - подписал кадр Дмитрий.
"Вы счастливы по вечерам?", "Дмитрий, вы любите свою жену?", "Очаровательно", "Какое позитивно-прекрасное фото", "Дмитрий, когда вас фотографируют, пленка не засвечивается?", - пишут поклонники в комментариях.
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