Телеведущий пожелал всем хорошего воскресенья.

Украинский телеведущий Дмитрий Гордон обнародовал в Instagram фотографию, на которой предстал вместе со своей супругой Алесей Бацман.

В кадре Дмитрий и Алеся мило улыбались и наклонили головы друг к другу. Такой снимок понравился поклонникам Гордона, поэтому за несколько минут они поставили почти 1500 лайков.

"Хорошего воскресенья", - подписал кадр Дмитрий.

"Вы счастливы по вечерам?", "Дмитрий, вы любите свою жену?", "Очаровательно", "Какое позитивно-прекрасное фото", "Дмитрий, когда вас фотографируют, пленка не засвечивается?", - пишут поклонники в комментариях.

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Автор: Диана Могилевич