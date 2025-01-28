Сценарист 'Квартала 95' рассказал, за что обижался на Елену Кравец: 'Хотел деньги'

Также он рассказал, от какой роли актриса категорически отказывалась.

Сценарист "Квартала 95" Максим Вышинский рассказал, что в свое время обижался на актрису студии Елену Кравец. По его словам, он писал много шуток про проституток, однако Елена отказывалась их играть.

Вышинский говорит, что тогда оплата за работу происходила следующим образом - если номер доходит до сцены, то его оплачивают, а есть нет, то нет.

Именно потому что Кравец отказывалась играть проституток, Максим не дополучал деньги, в которых на тот момент нуждался.

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"Помню, что Елена Кравец отказывалась играть проститутку. Очень часто мы приносили номера о проститутках в разных ситуациях... Например, COVID-19: вызвал мужчину себе проститутку, а она там локтем здоровается, с маской... К тому времени это было актуально и смешно. Правда, было очень смешно, а Елена Кравец отказалась играть этот номер. Я ее понимаю, потому что ей едва ли не каждый концерт что-то такое приносили. Она уже возможно это как некую обиду воспринимала: "Сколько можно? Я же многогранна!" Я ее прекрасно понимаю, и то, что она многогранна. Она доказывала и не раз это", – вспомнил сценарист в интервью Алине Доротюк.

Он добавил, что в то время хотел сьездить со своей девушкой на Кипр, но так как он не получал деньги за номера, не вошедшие в эфир, у него такой возможности не было.

"Я еще тогда на нее (Кравец, - УНИАН) обиделся заочно. Это был мой номер, а у нас система оплаты такая тогда была, что если это не дошло до сцены – ты не получаешь деньги. А мне там было 26–27 лет, и я хотел улететь на Кипр с девушкой. Я хотел эти деньги!" – добавил Вышинский.

Напомним, ранее 21-летняя дочь Елены Кравец рассказала о новом этапе в отношениях с бойфрендом.

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