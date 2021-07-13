Как заявил актер, он никогда в жизни не употреблял марихуану и никогда бы не согласился ее рекламировать, ни за какие деньги.

Британский комедийный актер, режиссер, кинопродюсер и писатель Саша Барон Коэн подал иск против американской компании Solar Therapeutics, специализирующейся на продаже медицинской марихуаны.

Дело в том, что компания разместила на рекламе своей продукции изображение Бората Сагдиева, вымышленного казахстанского журналиста, роль которого в фильме "Борат" сыграл Коэн. Как сообщает The Hollywood Reporter, в иске, поданном в суд штата Массачусетс, британский актер обвиняет Solar Therapeutics в нарушении авторских прав и незаконной рекламе. Истец хочет получить от ответчика компенсацию ущерба в размере не менее $9 млн.

Как заявил актер, он никогда в жизни не употреблял марихуану и никогда бы не согласился ее рекламировать, ни за какие деньги. По мнению адвоката Коэна, Solar Therapeutics рискнула пойти на этот шаг, полагая, видимо, что актер никогда не увидит этот рекламный щит. Адвокат подчеркнул, что его подзащитный не считает марихуану "здоровым выбором" и никогда не будет ее рекламировать в Великобритании или США, чтобы "не подорвать доверие к себе как актеру и серьезному общественному деятелю".

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Кроме того, в иске отмечается, что Коэн "родился в ортодоксальной еврейской семье, он ревностный иудей и гордится своим культурным наследием. Он не хочет быть втянутым в ожесточенные споры в ортодоксальном еврейском сообществе о том, дозволяют ли еврейские традиции, обычаи и правила употреблять марихуану".

Компания-ответчик пока не прокомментировала эту ситуацию, передает kommersant.

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Автор: Иван Бойко