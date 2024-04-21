Певица также дала совет женщинам об отношениях с мужчинами.

Певица Санта Димопулос рассекретила, как зарабатывает после развода с мужем. Также артистка рассказала о бизнесе, которым владеет.

На своей странице в Instagram исполнительница призналась, что ей хватает на жизнь и она самостоятельно может покрыть свои расходы. По ее словам, уже более 10 лет звезда занимается ресейлингом. Речь идет о перепродаже брендовой одежды. В дополнение, Санта Димопулос также изучает психологию. Певица предоставляет услуги коуча:

Доход у меня есть. Кто не в курсе, я уже более 10 лет владею успешным бизнес-ресейлом. Недавно создала онлайн ресейл-платформу. Также работаю как коуч, психолог, проводник. Поэтому с голоду не умру, не беспокойтесь.

Артистка также поделилась с поклонниками выводом, который сделала после развода с мужем. По словам исполнительницы, она поняла, что не стоит жить иллюзиями, а всегда рассчитывать только на себя. Также она посоветовала женщинам не идти на компромисс, если это нарушает их личные границы.

"Не строить иллюзий, ни на что не ждать, надеяться на себя, развиваться, не идти на компромиссы там, где лежат интересы вашей души, держать состояние и гармонию. Только так даются ресурсы и возможности", - сказала Димопулос.

К слову, несколько недель назад Санта Димопулос заявила, что развелась с мужем-богачом спустя 11 лет брака. Она выразила благодарность экс-супругу за дочь, их отношения, поддержку и моменты, которые они вместе проживали.

Напомним, ранее Санта Димопулос после развода ответила, занято ли ее сердце.

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