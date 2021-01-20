Певица регулярно занимается спортом.

Популярная певица и победительница шоу "Танцы со звездами" Санта Димопулос опубликовала в Instagram фотографию с отдыха на Мальдивах.

Читайте такжеНаоми Кэмпбелл засветила обнаженную грудь

Девушка предстала в раздельном купальнике горчичного цвета. Она позировала под душем, из которого текла вода. Стоит отметить, что у Санты очень красивая фигура. Она регулярно занимается спортом и следит за своим питанием. Кроме того, в 2011 года она стала чемпионкой мира по фитнесу.

"Какая красотка", "Невероятная", "Вот это орешек", - написали фанаты.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич