Димопулос сверкнула попой / instagram.com/santadimopulos
Популярная певица и победительница шоу "Танцы со звездами" Санта Димопулос опубликовала в Instagram фотографию с отдыха на Мальдивах.
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Девушка предстала в раздельном купальнике горчичного цвета. Она позировала под душем, из которого текла вода. Стоит отметить, что у Санты очень красивая фигура. Она регулярно занимается спортом и следит за своим питанием. Кроме того, в 2011 года она стала чемпионкой мира по фитнесу.
"Какая красотка", "Невероятная", "Вот это орешек", - написали фанаты.
Димопулос сверкнула попой / instagram.com/santadimopulos
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