Звезда "Терминатора" в этом году заблаговременно начал праздновать Рождество.

Голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер подарил жилье бездомным ветеранам.

Об этом он рассказал в своем Instagram.

В этом году к католическому Рождеству Арнольд Шварценеггер приготовил сюрприз для американских бездомных ветеранов.

Читайте такжеАрнольд Шварценеггер готов защищать Землю от инопланетного вторженияВ Лос-Анджелесе он и партнеры установили 25 компактных домов с белыми фасадами, ключи от которых получили те, кто нуждался в том.

"Это фантастика, провести время с нашими героями и принять их в новые дома", - прокомментировал актер.

По информации Fox News, Шварценеггер пожертвовал четверть миллиона долларов на строительство жилья на западе Лос-Анджелеса.

К домам проведено электричество, отопление, внутри установлены кондиционеры. Вот как небольшие домики выглядят изнутри:

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