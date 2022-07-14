Амадор Лопес, Оля Цибульская / коллаж из фото

24 февраля Россия нагло вторглась на территорию независимой Украины и устроила здесь полномасштабную войну. Оккупанты не только уничтожают инфраструктуру, бомбят города и жилые дома, но и убивают мирное население.  Россияне устроили настоящий террор украинцев, не жалея даже детей.

Украинские знаменитости, как и все люди в первые месяцы прятались в бомбоубежищах, убегали от ужасов войны в другие страны, теряли близких людей и находились в постоянном страхе.

Что звезды говорят о войне, и какой день стал для них самым страшным - узнали журналисты программы "Зірковий шлях".

Тарас Тополя

Артист Тарас Тополя, у которого есть трое несовершеннолетних детей, вполне законно мог выехать за границу. Но нет. Он решил остаться в Украине и записаться в ряды ВСУ, чтобы защищать нашу страну от российских захватчиков. 

Говоря о самом страшном дне на войне, Тополя вспомнил, как рашисты открыли огонь по месту дислокации украинских военных. По словам артиста, тогда его сослуживцы оторвало ногу, но сам он, к счастью, остался цел. 

Тарас Тополя / instagram.com/antytila_official

Тамерлан

Музыкант Тамерлан, который с первых дней войны записался в терроборону, рассказал, что уже трижды праздновал свой день рождения. Он рассказал, что переживал авиаудары, был рядом с домами, которые взрывались из-за обстрелов, попадал под "Грады". Он добавил, что у него над головой и пули свистели.

"Это было как в кино. Ты думаешь, что ты будто в фильме, но это не фильм. Это реальность", - сказал Тамерлан.

Тамерлан / instagram.com/tamerlan_alena

Оля Цибульская

Самые страшные дни войны у Оли Цибульской связаны с родителями. Еще до войны Оля вместе с братом подарила родителям квартиру в Ирпене. Тогда певица очень радовалась, что ее близкие будут жить неподалеку. Но когда началась война ее радости и след простыл, ведь российская армия оккупировала Ирпень. Несколько дней Цибульская даже не знала, живы ее родители или нет. Из-за постоянного стресса и страха за своих родных она даже не могла разговаривать. К счастью, сейчас с ее родителями все хорошо.

Оля Цибульская / instagram.com/cybulskaya

Амадор Лопес

Хореограф Амадор Лопес вместе с мамой в первые дни войны решил уехать из Киева в Макаров, так как на тот момент там было безопаснее. Но уже в марте оккупанты устроили в Макарове настоящий ад, в эпицентре которого и оказался Амадор. 

"Несмотря на то, что моя мама очень сильная женщина, я понимал, что ей страшно. Она плакала. Мы все видели, все понимали, но не знали, в какой момент упадет бомба. С каждым днем становилось все хуже и хуже", - рассказал Лопес.

Позже им таки удалось выехать из Киевской области на Запад.

Амадор Лопес с мамой / instagram.com/amadorlopez_rumberos

Екатерина Кухар

Балерина Екатерина Кухар еще до войны уехала на гастроли за границу. Одним утром она проснулась от звонка няни своих детей, которая сообщила ей, что в Украине началась война. И этот день стал самым страшным для Кухар, ведь ее дети были вдалеке и она не знала, как их спасти.

Но балерине все же удалось вывезти своих детей из Украины в более безопасное место. Но эти дни Кухар вспоминает с ужасом.

Екатерина Кухар / instagram.com/ekaterinakukhar_official

Напомним, ранее появились первые реакции знаменитостей на обстрел Винницы.

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