Эта война оставила след в жизни каждого украинца.

24 февраля Россия нагло вторглась на территорию независимой Украины и устроила здесь полномасштабную войну. Оккупанты не только уничтожают инфраструктуру, бомбят города и жилые дома, но и убивают мирное население. Россияне устроили настоящий террор украинцев, не жалея даже детей.

Украинские знаменитости, как и все люди в первые месяцы прятались в бомбоубежищах, убегали от ужасов войны в другие страны, теряли близких людей и находились в постоянном страхе.

Что звезды говорят о войне, и какой день стал для них самым страшным - узнали журналисты программы "Зірковий шлях".

Тарас Тополя

Артист Тарас Тополя, у которого есть трое несовершеннолетних детей, вполне законно мог выехать за границу. Но нет. Он решил остаться в Украине и записаться в ряды ВСУ, чтобы защищать нашу страну от российских захватчиков.

Говоря о самом страшном дне на войне, Тополя вспомнил, как рашисты открыли огонь по месту дислокации украинских военных. По словам артиста, тогда его сослуживцы оторвало ногу, но сам он, к счастью, остался цел.

Тамерлан

Музыкант Тамерлан, который с первых дней войны записался в терроборону, рассказал, что уже трижды праздновал свой день рождения. Он рассказал, что переживал авиаудары, был рядом с домами, которые взрывались из-за обстрелов, попадал под "Грады". Он добавил, что у него над головой и пули свистели.

"Это было как в кино. Ты думаешь, что ты будто в фильме, но это не фильм. Это реальность", - сказал Тамерлан.

Оля Цибульская

Самые страшные дни войны у Оли Цибульской связаны с родителями. Еще до войны Оля вместе с братом подарила родителям квартиру в Ирпене. Тогда певица очень радовалась, что ее близкие будут жить неподалеку. Но когда началась война ее радости и след простыл, ведь российская армия оккупировала Ирпень. Несколько дней Цибульская даже не знала, живы ее родители или нет. Из-за постоянного стресса и страха за своих родных она даже не могла разговаривать. К счастью, сейчас с ее родителями все хорошо.

Амадор Лопес

Хореограф Амадор Лопес вместе с мамой в первые дни войны решил уехать из Киева в Макаров, так как на тот момент там было безопаснее. Но уже в марте оккупанты устроили в Макарове настоящий ад, в эпицентре которого и оказался Амадор.

"Несмотря на то, что моя мама очень сильная женщина, я понимал, что ей страшно. Она плакала. Мы все видели, все понимали, но не знали, в какой момент упадет бомба. С каждым днем становилось все хуже и хуже", - рассказал Лопес.

Позже им таки удалось выехать из Киевской области на Запад.

Екатерина Кухар

Балерина Екатерина Кухар еще до войны уехала на гастроли за границу. Одним утром она проснулась от звонка няни своих детей, которая сообщила ей, что в Украине началась война. И этот день стал самым страшным для Кухар, ведь ее дети были вдалеке и она не знала, как их спасти.

Но балерине все же удалось вывезти своих детей из Украины в более безопасное место. Но эти дни Кухар вспоминает с ужасом.

Напомним, ранее появились первые реакции знаменитостей на обстрел Винницы.

Вас также могут заинтересовать новости: