Юрий Горбунов пожелал россиянам сгореть в аду, а Тина Кароль назвала их террористами.

Сегодня, 14 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Винницы. В результате обстрела пострадало много людей, а также есть жертвы, среди которых маленький ребенок.

Украинские знаменитости уже отреагировали на зверства российской армии в Украине.

Певица Настя Каменских назвала обстрел Винницы целенаправленным уничтожением украинской нации.

Актриса Ольга Сумская обнародовала видео происшествия и добавила, что Россия ежедневно убивает людей и уничтожает города.

"Центр Винницы… Три ракетных удара! Погибшие и тяжело раненые… Ребенка в коляске просто разорвало… Рядом с роддомом. Каждый день убивают людей и уничтожают города… Боже, останови этих чудовищ", - написала Сумская.

Телеведущий Андрей Бедняков выразил всю свою ненависть к России. По его словам, эти жуткие кадры должен увидеть весь мир.

"Винница. Украинский город этим утром. Центр города. Люди идут. С детьми. Прибыли российские ракеты. Это должен увидеть весь мир. "Z Fans", я вас ненавижу", - написал телеведущий в своих соцсетях.

Алексей Суханов также обнародовал фото обстрела Винницы. По его словам, каждый россиянин должен ответить за то, что Путин устроил на территории Украины.

"Лучшее, что может сделать Россия - исчезнуть с земного шара навсегда", - добавил Суханов.

Юрий Горбунов пожелал российским оккупантам сгореть в аду за то, что они нанесли ракетные удары по центру города среди белого дня, да и в целом за все, что они натворили в Украине.

Тина Кароль также показала кадры из Винницы и назвала россиян террористами.

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