Ей до сих пор тяжело вспоминать о том страшном периоде.

Американская певица, актриса и писательница Пэрис Хилтон, которая удивила поклонников слишком откровенным снимком, в течение многих лет скрывала свой главный секрет от всех, в том числе от своей семьи. По ее словам, она подвергалась жестокому обращению в молодежном лечебном центре в Юте, когда была подростком.

Об этом она рассказала в эфире программы Good Morning America.

Читайте такжеЛидия Таран показала единственную дочь от Андрея Доманского: "красавица"40-летняя знаменитость вспомнила, как она нее кричали, заставляли принимать лекарство, а в душе за ней наблюдали сотрудники-мужчины.

"Это был самый болезненный и травмирующий опыт в моей жизни. У меня практически не было прав человека. Я была отрезана от внешнего мира, мне не разрешали разговаривать с родителями без присмотра", — заявила она, вспоминая о том страшном периоде.

Теперь Хилтон выступает за принятие федерального законодательства, защищающего подростков, помещенных в групповые центры. Она поддержала законодательство в нескольких штатах, включая Юту и Орегон. Таким образом, знаменитость призывает президента США Джо Байдена и Конгресс принять базовый федеральный "билль о правах" для подростков.

На публике звезда появилась в строгом образе. Она позировала в черном костюме. Волосы были аккуратно уложены в хвост, также она воспользовалась солнцезащитными очками.

Пэрис Хилтон: личная жизнь как американские горки

Пэрис Хилтон находилась в романтических отношениях с Риком Саломоном, но в 2000 году в интернете появилось откровенное видео из их спальни. Пэрис подала на бывшего мужа Памелы Андерсон в суд, но дело закончилось ничем.

Затем она была трижды помолвлена, и ни разу дело не дошло до свадьбы. В 2019 году Пэрис Хилтон закрутила роман с бизнесменом Картером Зеумом. В этом году состоялась их помолвка, парочка активно готовится к свадьбе. Что касается потомства, то 40-летняя звезда планирует стать матерью в 2022 году.

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Автор: Каролина Гайдук