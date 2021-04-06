Хилтон разделась на фото / eastnews.ua
Известная актриса Пэрис Хилтон опубликовала в Instagram новую фотографию.
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На снимке она позирует в заячьими ушками. При этом звезда решила не надевать одежду, а показать свое тело обнаженным, прикрыв лишь грудь руками.
"Христос Воскрес! Люблю вас всех", - подписала фото Хилтон.
За несколько часов фото набрало более 750 тысяч лайков. Фанаты массово оставляют в комментариях "сердечки" и пишут комплименты Пэрис.
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