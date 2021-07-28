Звезда призналась, что готовится к свадьбе.

Известная американская фотомодель Пэрис Хилтон прокомментировала слухи о своей беременности. Она заверила, что готовится к свадьбе.

Об этом звезда рассказала в Apple Podcasts.

Девушка искренне не понимает, откуда взялись слухи о ее беременности и заверила, что сначала хочет сыграть свадьбу. При этом она пошутила, что дело в ее новом бюстгальтере с пуш-ап.

"Я не беременна. Я жду свадьбу. Мое платье шьют прямо сейчас, поэтому я хочу убедиться, что оно великолепно и идеально сядет на меня", – заявила Хилтон.

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Звезда отметила, что планирует завести детей в следующем году. Она поделилась сокровенным, рассказав, что назвала бы дочь Лондон, а сына также в честь какого-то города или страны.

"Я сделаю сюрприз, и я не хочу, чтобы кто-нибудь украл имя, которым я хочу назвать ребенка, раньше меня. Следите за новостями в 2022 году и не верьте всему тому, что читаете", – подытожила знаменитость.

Как ранее сообщал УНИАН, известная модель plus-size Эшли Грэм опубликовала в Instagram откровенную фотографию.

Беременная звезда вышла в поле и сфотографировалась полностью обнаженной. Грудь она таки прикрыла руками, а "клубничку" спрятала за колосками.

Автор: Анастасия Горбачева