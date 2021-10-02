Модель опубликовала серию откровенных снимков.

Украинская модель и певица Даша Астафьева снялась топлес и поделилась несколькими "горячими" снимками с поклонниками.

Фото она опубликовала в своем Instagram.

"Для ревности всегда или рано, или поздно. Ты, получается, или зря ревнуешь, или тебя уже заменили новым элементом", – подписала она снимки.

На фото Даша позирует топлес, прикрывая грудь руками.

Читайте такжеГрудь выпадает: известная супермодель примерила мини-бикини от бренда своей конкурентки (фото)"Вы красивая женщина, но я не понимаю, что вам звездам не хватает? Такие фотографии… явно что-то не хватает", "Даша, если вы свободна, выходите за меня замуж", "Шикарно, как всегда", "Самая-самая крутая модель, певица и просто девушка", – отреагировали поклонники.

Ранее сообщалось, как Даша Астафьева снялась полностью обнаженной.

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Автор: Виолетта Орлова