Модель позировала на фоне яхт.

Украинская певица и модель Даша Астафьева снялась на фоне яхт и моря в полупрозрачном черном облегающем платье.

Пару снимков она опубликовала в своем Instagram.

В подписи к фото Астафьева привела цитату из книги азербайджанского писателя Эльчина Сафарли "Расскажи мне о море".

"Сафарли навсегда любимый. Мое лекарство от одного и того же недуга. Мы все немного море. Если не верите, попробуйте слезу на вкус. Ну вот", – отметила она.

"Даша, ты невероятная женщина", "Класс", "Сафарли исцеляет", "Шикарная", "Прекрасные слова", "Это восторг", – отреагировали поклонники в комментариях.

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Автор: Катерина Шварц