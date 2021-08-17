Даша Астафьева / фото instagram.com/da_astafieva
Украинская певица и модель Даша Астафьева снялась на фоне яхт и моря в полупрозрачном черном облегающем платье.
Пару снимков она опубликовала в своем Instagram.
В подписи к фото Астафьева привела цитату из книги азербайджанского писателя Эльчина Сафарли "Расскажи мне о море".
"Сафарли навсегда любимый. Мое лекарство от одного и того же недуга. Мы все немного море. Если не верите, попробуйте слезу на вкус. Ну вот", – отметила она.
"Даша, ты невероятная женщина", "Класс", "Сафарли исцеляет", "Шикарная", "Прекрасные слова", "Это восторг", – отреагировали поклонники в комментариях.
Даша Астафьева / фото instagram.com/da_astafieva
Вас также могут заинтересовать новости