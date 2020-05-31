Сальма Хайек с совой на голове озадачила Сеть (фото)

Артистка опубликовала необычный снимок.

Мексикано-американская актриса Сальма Хайек озадачила Сеть снимком с совой на голове.

Странный снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

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На фото Сальма с закрытыми глазами лежит на подушке, а на голове у нее сидит сова.

"Когда вы засыпаете в очках и на голове сова", - подписала необычный снимок актриса.

Большинству поклонников снимок пришелся по душе: "Добро пожаловать в Хогвартс", "Это страшно, я бы не уснула с совой на голове", "Как мило", - прокомментировали фолловеры.

Однако некоторые поклонники Сальмы Хайек отметили, что сова - дикая птица, и не должна жить в неволе: "Все здесь: о, это так мило; я хочу иметь такую же. Можете ли вы представить себе жизнь вдали от своей семьи и собственной среды обитания? Это именно то, что чувствуют животные, которые вынуждены жить с людьми! Имей немного совести и сострадания к животным", "Разве они не должны жить на деревьях? В дикой природе?" - отметили юзеры.

Как сообщал УНИАН, ранее Сальма Хайек отправилась на педикюр вместе с собакой.

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