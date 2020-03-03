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Причуды богатых: Сальма Хайек отправилась на педикюр вместе с собакой (фото)

09:58, 03 марта 2020
Звезды
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Сальма Хайек / REUTERS

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Подтверждением являются фото из салона красоты, которые актриса опубликовала на своей странице в Instagram.

"Моя маленькая Bee (с англ. - "пчела" - ред.) тусуется со мной, пока я делаю педикюр", - подписала фото Сальма.

Как видно, собака лежит на коленях у мастера педикюра на том же белоснежном полотенце, которое используется и для самой актрисы.

Как сообщал УНИАН, ранее Сальму Хайек обвинили в увлечении ботоксом. Некоторые поклонников Сальмы усомнились в естественности красоты артистки. При этом звезда отрицает, что делала "инъекции красоты".

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Теги: #актриса#фото