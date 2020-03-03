Причуды богатых: Сальма Хайек отправилась на педикюр вместе с собакой (фото)

Животное мирно лежало на коленях у мастера педикюра.

Голливудская звезда Сальма Хайек, по всей видимости, так обожает свою собачку, что берет ее с собой даже на педикюр.

Читайте такжеПостаревшая Бритни Спирс показала мускулистого жениха (фото)

Подтверждением являются фото из салона красоты, которые актриса опубликовала на своей странице в Instagram.

"Моя маленькая Bee (с англ. - "пчела" - ред.) тусуется со мной, пока я делаю педикюр", - подписала фото Сальма.

Как видно, собака лежит на коленях у мастера педикюра на том же белоснежном полотенце, которое используется и для самой актрисы.

Как сообщал УНИАН, ранее Сальму Хайек обвинили в увлечении ботоксом. Некоторые поклонников Сальмы усомнились в естественности красоты артистки. При этом звезда отрицает, что делала "инъекции красоты".