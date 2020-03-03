Причуды богатых: Сальма Хайек отправилась на педикюр вместе с собакой (фото)
09:58, 03 марта 2020Звезды
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Животное мирно лежало на коленях у мастера педикюра.
Сальма Хайек / REUTERS
Голливудская звезда Сальма Хайек, по всей видимости, так обожает свою собачку, что берет ее с собой даже на педикюр.
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Подтверждением являются фото из салона красоты, которые актриса опубликовала на своей странице в Instagram.
"Моя маленькая Bee (с англ. - "пчела" - ред.) тусуется со мной, пока я делаю педикюр", - подписала фото Сальма.
Как видно, собака лежит на коленях у мастера педикюра на том же белоснежном полотенце, которое используется и для самой актрисы.
Как сообщал УНИАН, ранее Сальму Хайек обвинили в увлечении ботоксом. Некоторые поклонников Сальмы усомнились в естественности красоты артистки. При этом звезда отрицает, что делала "инъекции красоты".
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