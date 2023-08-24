Исполнение стиха тронуло украинцев до глубины души.

Амбассадоры UNITED24 Кэтрин Винник, Скотт Келли, Мишель Азанавичус, Лиев Шрайбер, Иванна Сахно, Миша Коллинз, Андрей Шевченко, Александр Усик и Марк Стронг поздравили украинцев с Днем независимости.

Они трогательно прочитали стих Владимира Сосюры "Любіть Україну". Украинский язык очень красиво звучит в исполнении послов платформы, поддержавших Украину во время полномасштабного российского вторжения.

"В час счастливый и в радости миг любить Украину несложно. Но в час непогоды искренне поддерживают нашу страну только настоящие друзья", - говорится в описании к ролику.

Как отреагировали украинцы

"Спасибо вам большое"

"Спасибо за поддержку. С днем независимости Украины"

"Благодарность нашим друзьям. Спасибо, что вы у нас есть"

"Невероятные"

Напомним, ранее Украину с Днем независимости поздравила Тина Кароль. Она презентовала новую песню "Одне серцебиття", написанную лауреатом премии "Грэмми" и "Оскар" Дайан Уоррен.

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