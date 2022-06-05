Никто не застрахован от попадания в конфузные ситуации.

Украинские звезды часто попадают в какие-то конфузные ситуации, но, к счастью, они не делают из этого трагедию. Они умеют посмеяться над собой и дарят хорошее настроение другим.

Сергей Притула упал в эфире "Хто зверху"

В одном из выпусков развлекательной программы "Хто зверху" во время конкурса "Руки-ноги" Сергей Притула не удержал равновесие и упал. К счастью, он не травмировался. И даже не обиделся, когда зрители и женская команда посмеялись над ним.

Виктория Смеюха едва не потеряла штаны

Во время того же конкурса "Руки-ноги" Виктория едва не лишилась штанов, которые держались на достаточно опасном креплении. Одна штанина с нее таки спала, но благо она не засветила белье в эфире программы.

Женя Галич занимался сексом в прямом эфире

Какое-то время музыкант Женя Галич работал на радио. Во время одного из ночных эфиров к нему пришла девушка. Они решили поддаться страсти и любви, поэтому занялись сексом прямо возле микрофона. Вот такой конфуз получился, но хорошо, что всем понравилось.

Даша Астафьева сожгла полдома

Как-то Даша Астафьева решила приготовить ужин своему возлюбленному. Но так как девушка нечасто это практиковала, она едва не лишила своего любимого жилья.

"Первое, что я сделала - решила приготовить ужин, потому что мужчина ехал из командировки. Я сожгла полдома. Я вымыла весь дом, разложила вещи, приготовила борщ, второе. И решила сделать сухарики для борща, поставила их на 14 минут в микроволновку и пошла в душ", - сказала Даша в одном из интервью.

Ольга Сумская потеряла купальник

Ольга Сумская рассказала, как однажды на море из-за сильных волн с нее слетел купальник. Фото этого курьеза она обнародовала ранее в своем Instagram. Благо, ей удалось его поймать.

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